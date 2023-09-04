Уже чотири судна пройшли новим альтернативним морським коридором - Зеленський

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“Ми постійно доводимо, що можемо разом робити речі, які здаються фантастичними іншим у світі, але працюють у реальності, коли за них беруться українці.

Вже чотири судна пройшли нашим новим, альтернативним морським коридором із наших південних морських портів”, - сказав глава держави.

Зеленський зауважив, що продовжується робота з нашими партнерами по всьому світу, щоб відновити нормальну роботу “зернового коридору”, який забезпечував і має забезпечувати продовольчу безпеку в глобальному масштабі.

“Я дякую всім, хто з цим допомагає”, - додав президент.

Нагадаємо

У п'ятницю ще два заблокованих через війну судна йдуть тимчасовим коридором з чорноморських морських портів України до Босфору. Балкери ANNA-THERESA (Ліберія) і OCEAN COURTESY (Маршаллові острови) вийшли з порту Південний і рухались встановленим коридором.