Уже чотири судна пройшли новим альтернативним морським коридором - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що вже чотири судна пройшли альтернативним “зерновим коридором”, пише УНН.
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“Ми постійно доводимо, що можемо разом робити речі, які здаються фантастичними іншим у світі, але працюють у реальності, коли за них беруться українці.
Вже чотири судна пройшли нашим новим, альтернативним морським коридором із наших південних морських портів”, - сказав глава держави.
Зеленський зауважив, що продовжується робота з нашими партнерами по всьому світу, щоб відновити нормальну роботу “зернового коридору”, який забезпечував і має забезпечувати продовольчу безпеку в глобальному масштабі.
“Я дякую всім, хто з цим допомагає”, - додав президент.
Нагадаємо
У п'ятницю ще два заблокованих через війну судна йдуть тимчасовим коридором з чорноморських морських портів України до Босфору. Балкери ANNA-THERESA (Ліберія) і OCEAN COURTESY (Маршаллові острови) вийшли з порту Південний і рухались встановленим коридором.