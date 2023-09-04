Уже четыре судна прошли по новому альтернативному морскому коридору - Зеленский

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“Мы постоянно доказываем, что можем вместе делать вещи, которые кажутся фантастическими другим в мире, но работают в реальности, когда за них берутся украинцы.

Уже четыре судна прошли по нашему новому, альтернативному морскому коридору из наших южных морских портов”, - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что продолжается работа с нашими партнерами по всему миру, чтобы восстановить нормальную работу “зернового коридора”, который обеспечивал и должен обеспечивать продовольственную безопасность в глобальном масштабе.

“Я благодарю всех, кто с этим помогает”, - добавил президент.

Напомним

В пятницу еще два заблокированных из-за войны судна идут по временному коридору из черноморских морских портов Украины в Босфор. Балкеры ANNA-THERESA (Либерия) и OCEAN COURTESY (Маршалловы острова) вышли из порта Южный и двигались по установленному коридору.