Уже четыре судна прошли по новому альтернативному морскому коридору - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что уже четыре судна прошли альтернативным “зерновым коридором”, пишет УНН.
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“Мы постоянно доказываем, что можем вместе делать вещи, которые кажутся фантастическими другим в мире, но работают в реальности, когда за них берутся украинцы.
Уже четыре судна прошли по нашему новому, альтернативному морскому коридору из наших южных морских портов”, - сказал глава государства.
Зеленский отметил, что продолжается работа с нашими партнерами по всему миру, чтобы восстановить нормальную работу “зернового коридора”, который обеспечивал и должен обеспечивать продовольственную безопасность в глобальном масштабе.
“Я благодарю всех, кто с этим помогает”, - добавил президент.
Напомним
В пятницу еще два заблокированных из-за войны судна идут по временному коридору из черноморских морских портов Украины в Босфор. Балкеры ANNA-THERESA (Либерия) и OCEAN COURTESY (Маршалловы острова) вышли из порта Южный и двигались по установленному коридору.