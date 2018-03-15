УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти "Роми" за затримку часу боллбоями
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. В опублікованому офіційному релізі Комітету з контролю, етики та дисципліни УЄФА зазначено про відкриття справи проти італійської "Роми" за підсумками матчу Ліги чемпіонів з "Шахтарем" в Римі (1:0). Про це інформує УНН з посиланням на сайт Асоціації.
УЄФА розгляне порушення з боку боллбоїв (хлопців, які подають м'ячі) за затримку часу в другому таймі протистояння "Рома" – "Шахтар".
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Також представники Асоціації будуть займатися питанням використання піротехніки уболівальниками римського клубу.
Зауважимо, що в одному з епізодів матчу нападник "гірників" Феррейра штовхнув боллбоя і той впав за рекламний щит після чого розпочалася невелика штовханина серед футболістів двох клубів.
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Додамо, що 31 травня справу буде розглянуто Управлінням з контролю, етики та дисципліни УЄФА.