УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Ромы" за задержку времени боллбоямы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В опубликованном официальном релизе Комитета по контролю, этики и дисциплины УЕФА указано об открытии дела против итальянской "Ромы" по итогам матча Лиги чемпионов с "Шахтером" в Риме (1: 0). Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
УЕФА рассмотрит нарушения со стороны боллбоев (ребят, подающих мячи) за задержку времени во втором тайме противостояния "Рома" - "Шахтер".
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Также представители Ассоциации будут заниматься вопросом использования пиротехники болельщиками римского клуба.
Заметим, что в одном из эпизодов матча нападающий "горняков" Феррейра толкнул боллбоя и тот упал в рекламный щит после чего началась небольшая потасовка среди футболистов двух клубов.
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Добавим, что 31 мая дело будет рассмотрено Управлением по контролю, этики и дисциплины УЕФА.