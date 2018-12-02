УЄФА оголосив про створення третього єврокубкового турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) схвалив створення нового клубного єврокубкового турніру. Про це повідомляє прес-служба організації, інформує УНН.
Новий турнір отримав робочу назву UEL2 (UEFA Europa League 2), він буде проводитися за тією ж схемою, що і Ліга чемпіонів та Ліга Європи. У ньому братимуть участь 32 команди, які будуть розділені на вісім груп по чотири команди, а плей-офф буде проводитись починаючи з 1/8 фіналу, причому перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд, в якому зустрінуться команди, що зайняли другі місця в групах UEL2 і треті місця в групах Ліги Європи. Переможець турніру отримає можливість в наступному сезоні зіграти в Лізі Європи. Зустрічі турніру будуть проводитися по четвергах.
У зв’язку зі створенням нового турніру в зазначений період зазнає змін формат Ліги Європи. Тепер в основній стадії змагань гратимуть 32 команди (зараз — 48), а перед 1/8 фіналу буде проводитися додатковий раунд за участю других команд груп Ліги Європи і третіх команд груп Ліги чемпіонів, формат якої збережеться.
“Новий клубний турнір УЄФА зробить єврокубки більш інклюзивними, ніж будь-коли раніше, більше матчів для більшої кількості клубів, більше асоціацій на групових етапах, — прокоментував президент УЄФА Александер Чеферін. — Турнір став підсумком постійного діалогу з клубами через Асоціацію європейських клубів. Усі клуби висловлювали зацікавленість в тому, щоб збільшити шанси на більш регулярну участь в єврокубках, це стало можливим завдяки стратегічному підходу. Результат відповідає завданням УЄФА підвищувати паралельно рівень і доступність клубних турнірів”. Новий турнір гарантує, що на груповому етапі єврокубків будуть представлені щонайменше 34 асоціації, зараз мінімум — 26. Також наголошується, що фінали всіх єврокубків будуть проводитися на одному тижні — в середу (UEL2), четвер (Ліга Європи) і суботу (Ліга чемпіонів).