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УЕФА объявил о создании третьего еврокубка

УЕФА объявил о создании третьего еврокубка

Киев  •  УНН

 • 24273 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил создание нового клубного еврокубка. Об этом сообщает пресс-служба организации, передает УНН.

Новый турнир получил рабочее название UEL2 (UEFA Europa League 2), он будет проводиться по той же схеме, что и Лига чемпионов и Лига Европы. В нем будут принимать участие 32 команды, которые будут разделены на восемь групп по четыре команды, а плей-офф будет проводиться начиная с 1/8 финала, причем перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд, в котором встретятся команды, занявшие вторые места в группах UEL2 и третьи места в группах Лиги Европы. Победитель турнира получит возможность в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы. Встречи турнира будут проводиться по четвергам.

В связи с созданием нового турнира в указанный период претерпит изменения формат Лиги Европы. Теперь в основной стадии соревнований будут играть 32 команды (сейчас — 48), а перед 1/8 финала будет проводиться дополнительный раунд с участием вторых команд групп Лиги Европы и третьих команд групп Лиги чемпионов, формат которой сохранится.

“Новый клубный турнир УЕФА сделает еврокубки более инклюзивными, чем когда-либо прежде, больше матчей для большего количества клубов, больше ассоциаций на групповых этапах, — прокомментировал президент УЕФА Александер Чеферин. — Турнир стал итогом постоянного диалога с клубами через Ассоциацию европейских клубов. Все клубы выражали заинтересованность в том, чтобы увеличить шансы на более регулярное участие в еврокубках, это стало возможным благодаря стратегическому подходу. Результат соответствует задачам УЕФА повышать параллельно уровень и доступность клубных турниров”. Новый турнир гарантирует, что на групповом этапе еврокубков будут представлены по меньшей мере 34 ассоциации, сейчас минимум — 26. Также отмечается, что финалы всех еврокубков будут проводиться на одной неделе — в среду (UEL2), четверг (Лига Европы) и субботу (Лига чемпионов).

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