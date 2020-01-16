В УЄФА оголосили команду року
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. УЄФА представив Команду року за підсумками 2019 року в якій більшість гравців представляє англійський ФК "Ліверпуль", передає УНН з посиланням на сайт Асоціації.
За усіх претендентів було віддано більше 2-х млн. голосів:
Воротар — Аліссон Беккер (“Ліверпуль”)
Захисники — Трент Александер-Арнольд (“Ліверпуль”), Маттейс Де Лігт (“Ювентус”), Вірджіл ван Дейк (“Ліверпуль”), Ендрю Робертсон (“Ліверпуль”)
Півзахисники — Френкі Де Йонг (“Барселона”), Кевін Де Брюйне (“Манчестер Сіті”), Садіо Мане (“Ліверпуль”)
Нападники — Ліонель Мессі (“Барселона”), Роберт Левандовські (“Баварія”), Кріштіану Роналду (“Ювентус”).
Примітно, що для Мессі дане потрапляння в символічну команду року є 11-м, для Роналду 14-те. Для всіх інших крім Де Брюйне та Ван Дейка — це потрапляння стало дебютним.
Нагадаємо, що “Ліверпуль” наразі є лідером чемпіонату Англії і в 2019 році виграв Лігу чемпіонів.