В УЕФА объявили команду года
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. УЕФА представил Команду года по итогам 2019 года в которой большинство игроков представляет английский ФК “Ливерпуль”, передает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
За всех претендентов было отдано более 2-х млн. голосов:
Вратарь — Алиссон Беккер (“Ливерпуль”)
Защитники — Трент Александер-Арнольд (“Ливерпуль”), Маттейс Где Лигт (“Ювентус”), Вирджил ван Дейк (“Ливерпуль”), Эндрю Робертсон (“Ливерпуль”)
Полузащитники — Фрэнки де Йонг (“Барселона”), Кевин Де Брюйне (“Манчестер Сити”), Садио Мане (“Ливерпуль”)
Нападающие — Лионель Месси (“Барселона”), Роберт Левандовски (“Бавария”), Криштиану Роналду (“Ювентус”).
Примечательно, что для Месси данное попадания в символическую команду года является 11-м, для Роналду 14-м. Для всех остальных кроме де Брюйне и Ван Дейка — это попадание стало дебютным.
Напомним, что “Ливерпуль” сейчас является лидером чемпионата Англии и в 2019 году выиграл Лигу чемпионов.