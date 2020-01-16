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В УЕФА объявили команду года

Киев • УНН

 • 26608 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. УЕФА представил Команду года по итогам 2019 года в которой большинство игроков представляет английский ФК “Ливерпуль”, передает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

В УЕФА объявили команду года

За всех претендентов было отдано более 2-х млн. голосов:

Вратарь — Алиссон Беккер (“Ливерпуль”)

Защитники — Трент Александер-Арнольд (“Ливерпуль”), Маттейс Где Лигт (“Ювентус”), Вирджил ван Дейк (“Ливерпуль”), Эндрю Робертсон (“Ливерпуль”)

Полузащитники — Фрэнки де Йонг (“Барселона”), Кевин Де Брюйне (“Манчестер Сити”), Садио Мане (“Ливерпуль”)

Нападающие — Лионель Месси (“Барселона”), Роберт Левандовски (“Бавария”), Криштиану Роналду (“Ювентус”).

Примечательно, что для Месси данное попадания в символическую команду года является 11-м, для Роналду 14-м. Для всех остальных кроме де Брюйне и Ван Дейка — это попадание стало дебютным.

Напомним, что “Ливерпуль” сейчас является лидером чемпионата Англии и в 2019 году выиграл Лигу чемпионов.

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