УЄФА назвав міста-кандидати на проведення фіналів ЛЧ, ЛЄ та Суперкубку у 2021 році, серед них - Харків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. На проведення фінального матчу Ліги чемпіонів сезону 2020/21 претендують російський Санкт-Петербург (“Газпром-Арена”) і Мюнхен в Німеччині (“Альянц-Арена”). Про це йдеться в повідомленні прес-служби Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), інформує УНН.
Рішення про місце проведення фіналу Ліги чемпіонів буде прийнято у вересні.
Претендентами на проведення фіналу Ліги Європи сезону-2020/21 стали Тбілісі (Грузія) і Севілья (Іспанія), фіналу жіночої Ліги чемпіонів — Гетеборг (Швеція). На проведення матчу Суперкубка УЄФА претендують Мінськ (Білорусь), Гельсінкі (Фінляндія), Белфаст (Північна Ірландія) і Харків (Україна). Місця проведення фіналів Ліги Європи, жіночої Ліги чемпіонів і матчу за Суперкубок виберуть 29 травня.