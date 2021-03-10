УЄФА дискваліфікував арбітра через расистські висловлювання

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УЄФА провів розслідування щодо румунського арбітра. Матч був зупинений на 14-й хвилині після звинувачень від гравців в расизмі.

В результаті четвертий арбітр матчу Колцеску з Румунії відсторонений від суддівства до кінця сезону 2020/21. Також він зобов’язаний відвідати освітні курси разом з помічником арбітра Октавіаном Совре, який не був дискваліфікований, але отримав догану за неадекватну поведінку.

Що передувало цьому

Резервний суддя Колцеску зробив низку расистських висловлювань на адресу віддаленого помічника тренера “Істанбула” Вебо у зустрічі Ліги чемпіонів із “ПСЖ”.

Нагадаємо

Ердоган засудив расистські висловлювання судді на адресу тренера “Істанбула”.