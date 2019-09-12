УЄФА анонсував назву третього єврокубку - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Керівництво УЄФА визначилося з назвою третього за значимістю єврокубкового турніру, який стартуватиме у майбутньому. Про це інформує німецьке видання Bild, передає УНН.
Новий турнір має розпочатися у сезоні 2021/2022 і за даними джерела буде носити назву Ліга Конференцій. Проте остаточна назва турніру ще не затверджена. Крапку в цьому питанні має поставити виконком УЄФА.
Зауважимо, що у новому єврокубк буде виступати 32 команди - по 4 клуби у 8 групах. В 1/8 фіналу вийдуть переможці груп. Команди, які займуть другі місця, зіграють стикові матчі з команди, які посядуть третє місце у групі Ліги Європи.
Нагадаємо, що автори нововведень прагнуть підвищити привабливість і рівень футболу в Лізі Європи, а також спростити доступ до участі в єврокубках для клубів зі Скандинавії та Східної Європи без розширення Ліги Європи.