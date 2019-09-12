УЕФА анонсировал название третьего еврокубка - СМИ

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 108405 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120357 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111941 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118084 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123953 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150181 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149954 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140646 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 193146 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116832 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
УЕФА анонсировал название третьего еврокубка - СМИ

УЕФА анонсировал название третьего еврокубка - СМИ

Киев  •  УНН

 • 24764 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Руководство УЕФА определилось с названием третьего по значимости еврокубка, который стартует в будущем. Об этом сообщает немецкое издание Bild, передает УНН.

Новый турнир должен начаться в сезоне 2021/2022 и по данным источника будет носить название Лига конференций. Однако окончательное название турнира еще не утверждена. Точку в этом вопросе должен поставить исполком УЕФА.

Заметим, что в новом еврокубках будет выступать 32 команды - по 4 клуба в 8 группах. В 1/8 финала выйдут победители групп. Команды, которые займут вторые места, сыграют стыковые матчи с команды, занявшие третье место в группе Лиги Европы.

Напомним, что авторы нововведений стремятся повысить привлекательность и уровень футбола в Лиге Европы, а также упростить доступ к участию в еврокубках для клубов из Скандинавии и Восточной Европы без расширения Лиги Европы.

Украинские Национальные Новости

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