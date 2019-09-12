УЕФА анонсировал название третьего еврокубка - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Руководство УЕФА определилось с названием третьего по значимости еврокубка, который стартует в будущем. Об этом сообщает немецкое издание Bild, передает УНН.
Новый турнир должен начаться в сезоне 2021/2022 и по данным источника будет носить название Лига конференций. Однако окончательное название турнира еще не утверждена. Точку в этом вопросе должен поставить исполком УЕФА.
Заметим, что в новом еврокубках будет выступать 32 команды - по 4 клуба в 8 группах. В 1/8 финала выйдут победители групп. Команды, которые займут вторые места, сыграют стыковые матчи с команды, занявшие третье место в группе Лиги Европы.
Напомним, что авторы нововведений стремятся повысить привлекательность и уровень футбола в Лиге Европы, а также упростить доступ к участию в еврокубках для клубов из Скандинавии и Восточной Европы без расширения Лиги Европы.