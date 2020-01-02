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Утиски української церкви у Криму треба обговорити на переговорах у Мінську - ПЦУ

Київ • УНН

 • 11693 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. У ПЦУ хочуть, щоб представники України порушили питання утисків української церкви в анексованому Криму на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську. Про це предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній сказав “Радіо Свобода​”, передає УНН.

“Ми навіть зверталися до представників у Мінську, щоб вони це питання порушили на порядку денному під час переговорів тристоронньої групи”, — сказав митрополит.

Він також зазначив, що в ПЦУ раніше зверталися до президента України Володимира Зеленського, щоб він відреагував на утиски прав вірян у Криму.

“Під час зустрічі Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій я це питання порушив, дуже гостро підняв. Президент навіть записав це питання. Також і інші представники церков і релігійних організацій відзначали, що відбувається переслідування. Це і протестанти, і інші, і мусульмани навіть. Тому ми разом на це вказали президенту під час зустрічі. Також звертаємося і до уряду, і до Верховної Ради, щоб вони належним чином звернули на це увагу”, — наголосив Епіфаній.

Нагадаємо, наприкінці листопада Епіфаній звернувся до Зеленського через тиск РФ на ПЦУ в окупованому Криму.

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