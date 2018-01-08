Успішну операцію з розділення сіамських близнюків провели у Саудівській Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Рятувальна операція з розділення палестинських сіамських близнюків з Гази успішно пройшла у Саудівській Аравії. Про це пише SAUDIANEWS, повідомляє УНН.
Дівчаток назвали Фарах і Ханейн. Операція була проведена в дитячій лікарні короля Абдулли в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
Лікарі кажуть, що близнюки, які народилися в жовтні, мали спільну нижню частину, але окремі легені і серце. Операція потребувала розділення відділення кишечника, печінки та стінок тазу.
Близнюки були доставлені до Саудівської Аравії в грудні, після того, як вони були перевезені з Гази до Йорданії, повідомляють саудівські ЗМІ.
У палестинській лікарні, де родилися дівчата, не було можливості розділити дівчат. В Саудівську Аравію їх привезли і безкоштовно прооперували за розпорядженням аравійського принца Мухаммада бін Салмана.