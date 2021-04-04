Усик втратив позицію в рейтингу найкращих суперважковаговиків світу – The Ring

Деталі

В топ-10 генерації присутній один представник України, а саме Олександр Усик. Він замикає топ-10, пропустивши вперед колумбійця Оскара Ріваса.

Чемпіоном за даними "The Ring" залишився британець Тайсон Ф'юрі. Перше місце рейтингу займає Ентоні Джошуа, за ним розмістився Деонтей Вайлдер, а третю позицію забронював за собою Ділліан Уайт.

Що було раніше

Усик вийшов на перший рядок рейтингу WBA.

Нагадаємо, Усик викликав британського боксера провести бій на НСК "Олімпійський".