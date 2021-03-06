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Усик викликав британського боксера провести бій на НСК “Олімпійський”

Київ • УНН

 • 23662 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) звернувся до свого можливого наступного суперника — британця Джо Джойса (12-0, 11 КО), передає УНН з посиланням на Twitter Усика та Джойса.

Деталі

Усик відзначив, що буде робити все можливе аби бій з британцем відбувся у Києві на НСК “Олімпійський”. Однак Джойсу ця ідея не сподобалася.

Цитата

“Ну давай же! Друже, чекаю тебе на НСК „Олімпійський“ в Києві”, — написав Усик в Twitter.

“У Києві ти не міг би наповнити ванну, не кажучи вже про стадіон. До зустрічі у Великій Британії. P.S. Я сумую за тобою”, — відповів Джойс.

Варто нагадати

Джойс місяць тому розпочав підготовку до бою з Усиком. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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