Усик викликав британського боксера провести бій на НСК “Олімпійський”

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Усик відзначив, що буде робити все можливе аби бій з британцем відбувся у Києві на НСК “Олімпійський”. Однак Джойсу ця ідея не сподобалася.

Цитата

“Ну давай же! Друже, чекаю тебе на НСК „Олімпійський“ в Києві”, — написав Усик в Twitter.

“У Києві ти не міг би наповнити ванну, не кажучи вже про стадіон. До зустрічі у Великій Британії. P.S. Я сумую за тобою”, — відповів Джойс.

Варто нагадати

Джойс місяць тому розпочав підготовку до бою з Усиком.