Усик потерял позицию в рейтинге лучших супертяжеловесов мира - The Ring
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Авторитетное боксерское издание "The Ring" обновило свой рейтинг в супертяжелом весе, сообщает УНН со ссылкой на страницу в Twitter журналиста "talkSPORT" Майкла Бенсона.
Детали
В топ-10 поколения присутствует один представитель Украины, а именно Александр Усик. Он замыкает топ-10, пропустив вперед колумбийца Оскара Риваса.
Чемпионом по данным "The Ring" остался британец Тайсон Фьюри. Первое место рейтинга занимает Джошуа, за ним разместился Деонтей Уайлдер, а третью позицию застолбил за собой Диллиан Уайт.
Что было раньше
Усик вышел на первую строчку рейтинга WBA.
Напомним, Усик вызвал британского боксера провести бой на НСК "Олимпийский".