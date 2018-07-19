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Усик та Гассієв провели дуель поглядів перед боєм

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. У Москві пройшла прес-конференція до фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) між чемпіонами світу у суперважкій ваговій категорії українцем Олександром Усиком та росіянином Муратом Гассієвим, повідомляє УНН з посиланням на сайт Усика.

Обидва боксери також влаштували традиційну "дуель поглядів", яка тривала приблизно 20 секунд. Обидва спортсмени одночасно відвели погляди.

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Раніше Усик відмовився від проведення відкритого тренування у Москві.

Відзначимо, що 21-го липня стане відомими володар усіх чотирьох головних поясів у суперважкій ваговій категорії у баталії між Усиком та Гассієвим.

Gassiev v Usyk head to head in Moscow #WBSS #GassievUsyk #Moscow pic.twitter.com/aSFomJDebY

— Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) 19 липня 2018 р.

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