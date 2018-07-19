Усик и Гассиев провели дуэль взглядов перед боем

Оба боксера также устроили традиционную "дуэль взглядов", которая продолжалась примерно 20 секунд. Оба спортсмена одновременно отвели взгляды.

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Ранее Усик отказался от проведения открытой тренировки в Москве.

Отметим, что 21-го июля станет известен обладатель всех четырех главных поясов в супертяжелом весе в баталии между Усиком и Гассиевым.

Gassiev v Usyk head to head in Moscow #WBSS #GassievUsyk #Moscow pic.twitter.com/aSFomJDebY