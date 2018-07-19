Усик и Гассиев провели дуэль взглядов перед боем
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В Москве прошла пресс-конференция к финалу Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между чемпионами мира в супертяжелой весовой категории украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым, сообщает УНН со ссылкой на сайт Усика.
Оба боксера также устроили традиционную "дуэль взглядов", которая продолжалась примерно 20 секунд. Оба спортсмена одновременно отвели взгляды.
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Ранее Усик отказался от проведения открытой тренировки в Москве.
Отметим, что 21-го июля станет известен обладатель всех четырех главных поясов в супертяжелом весе в баталии между Усиком и Гассиевым.
Gassiev v Usyk head to head in Moscow #WBSS #GassievUsyk #Moscow pic.twitter.com/aSFomJDebY- Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) 19 июля 2018