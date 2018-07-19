Усик назвав любительський бокс сильнішим за професійний
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У рамках прес-конференції приуроченій фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) у важкій ваговій категорії українець Олександр Усик порівняв виступи в любительському та професійному боксі, повідомляє УНН з посиланням на сайт українського боксера.
"Любительський бокс буде сильніший за професійний. Якщо взяти Олімпіаду в Ріо, то деякі хлопці з професійного боксу брали участь там. Вони не пройшли навіть до другого кола. Один з них був чемпіоном світу, наскільки я пам'ятаю, і програв в першому бою. Якщо говорять, що аматорський та професійний бокс - це різні види спорту, тоді аматорський - на першому місці", - заявив український чемпіон світу.
Окрім того, Усик вважає, що любительська школа стала важливою частиною в його становленні.
"Любительська кар'єра мені дуже допомогла, тому що дуже багато роботи було над школою. Мій перший тренер Сергій Лапін, йому велике спасибі, що мене колись взяв, бо мене не брали в секції боксу, говорили, що я старенький. Він навчив мене боксувати, крокувати, бити. Найголовніше - навчив мене любити цей вид спорту. Він і зараз мені допомагає в професійному боксі", - підсумував чемпіон світу за версіями WBC, WBO.
Нагадаємо, що Усик відмовився від проведення відкритого тренування перед боєм з росіянином.