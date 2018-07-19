Усик назвал любительский бокс более сильным чем профессиональный

"Любительский бокс будет сильнее чем профессиональный. Если взять Олимпиаду в Рио, то некоторые ребята из профессионального бокса участвовали там. Они не прошли даже во второй круг. Один из них был чемпионом мира, насколько я помню, и проиграл в первом бою. Если говорят, что любительский и профессиональный бокс - это разные виды спорта, тогда любительский - на первом месте", - заявил украинский чемпион мира.

Кроме того, Усик считает, что любительская школа стала важной частью в его становлении.

"Любительская карьера мне очень помогла, потому что очень много работы было над школой. Мой первый тренер Сергей Лапин, ему большое спасибо, что меня когда-то взял, меня не брали в секции бокса, говорили, что я старый. Он научил меня боксировать, шагать, бить. Самое главное - научил меня любить этот вид спорта. Он и сейчас мне помогает в профессиональном боксе", - подытожил чемпион мира по версиям WBC, WBO.

Напомним, что Усик отказался от проведения открытой тренировки перед боем с россиянином.