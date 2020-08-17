Усі шахти “Білоруськалію” припинили роботу

Повідомляється, що шахтарі шикуються в чергу, щоб підписати вимогу про відставку Лукашенка і проведення нових виборів.

Водночас, як повідомляє TUT.BY, біля 4-го рудоуправління “Білоруськалію” співробітники збирають підписи, щоб офіційно оголосити страйк.

“Руда вже не йде, повністю зупинена робота на 1-му, 2-му, 3-му і 5-му рудоуправлінні. У нас ще продовжує працювати фабрика”, - сказав TUT.BY один з членів страйкому.

Раніше УНН повідомляв, що в Білорусі на страйки виходять великі підприємства. Про такі наміри заявили в тому числі промислові гіганти — “Білоруськалій”, “Нафтан”, МЗКТ, МТЗ, БМЗ.



