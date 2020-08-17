Все шахты "Беларуськалия" прекратили работу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. По состоянию на 14:45 понедельника все шахты "Беларуськалия" прекратили добычу руды, передает УНН со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".
Сообщается, что шахтеры выстраиваются в очередь, чтобы подписать требование об отставке Лукашенко и проведении новых выборов.
В то же время, как сообщает TUT.BY, у 4-го рудоуправления "Беларуськалия" сотрудники собирают подписи, чтобы официально объявить забастовку.
"Руда уже не идет, полностью остановлена работа на 1-м, 2-м, 3-м и 5-м рудоуправлении. У нас еще продолжает работать фабрика", - сказал TUT.BY один из членов стачкома.
Ранее УНН сообщал, что в Беларуси на забастовки выходят крупные предприятия. О таких намерениях заявили в том числе промышленные гиганты - "Беларуськалий", "Нафтан", МЗКТ, МТЗ, БМЗ.