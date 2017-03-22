Уряди Румунії та Молдови проведуть спільне засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У румунському місті Пятра-Нямц 23 березня відбудеться третє спільне засідання урядів Молдови та Румунії, під час якого буде обговорено розвиток двосторонніх відносин, оцінено прогрес в просуванні спільних проектів, а також представлені нові ініціативи для подальшої співпраці, передає УНН з посиланням на прес-службу кабінету міністрів Румунії.
“Відносини між Молдовою і Румунією є особливими. Існують певні очікування і постійний інтерес з боку громадян обох держав. Ми продовжимо підтримувати розвиток і модернізацію Молдови, у тому числі в європейському напрямку”, - заявив глава румунського уряду Сорін Гріндяну.
На засіданні будуть розглянуті нормативні та законодавчі акти, що стосуються вже існуючих спільних проектів. Йдеться про проект з технічної і фінансової допомоги Румунії Кишиневу, проекти із взаємопідключення газопроводів і ліній електропередачі, а також ініціативи у сфері освіти та культури.
Урядову делегацію Молдови очилить прем’єр-міністр країни Павел Філіп. До її складу увійдуть міністри економіки, фінансів, юстиції, внутрішніх справ, регіонального розвитку і будівництва, навколишнього середовища та культури.
В порядку денному також обговорення можливості інвестицій румунського бізнесу в Молдову та розвиток двостороннього співробітництва в IT-секторі, сферах фінансів, юстиції та правопорядку.
Нагадаємо, що це вже третє спільне засідання молдавського і румунського урядів. Попередні відбулися в березні 2012 року та у вересні 2015-го.
Як повідомляв УНН, президент Молдови виступив проти рекомендацій чиновникам не їздити до РФ.