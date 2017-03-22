Правительства Румынии и Молдовы проведут совместное заседание

“Отношения между Молдовой и Румынией особые. Существуют определенные ожидания и постоянный интерес со стороны граждан обоих государств. Мы продолжим поддерживать развитие и модернизацию Молдовы, в том числе в европейском направлении”, - заявил глава румынского правительства Сорин Гриндяну.

На заседании будут рассмотрены нормативные и законодательные акты, касающиеся уже существующих совместных проектов. Речь идет о проекте по технической и финансовой помощи Румынии Кишиневу, проекты по взаимоподключению газопроводов и линий электропередач, а также инициативы в сфере образования и культуры.

Правительственную делегацию Молдовы возглавил премьер-министр страны Павел Филип. В ее состав войдут министры экономики, финансов, юстиции, внутренних дел, регионального развития и строительства, окружающей среды и культуры.

В повестке дня также обсуждение возможности инвестиций румынского бизнеса в Молдову и развитие двустороннего сотрудничества в IT-секторе, сферах финансов, юстиции и правопорядка.

Напомним, что это уже третье совместное заседание молдавского и румынского правительств. Предыдущие состоялись в марте 2012 года и в сентябре 2015-го.

Как сообщал УНН, президент Молдовы выступил против рекомендаций чиновникам не ездить в РФ.