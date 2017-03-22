Правительства Румынии и Молдовы проведут совместное заседание

ukru
12:58 • 37257 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 107317 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

08:46 • 102766 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 113796 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 126218 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 138323 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 143813 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 131976 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 121975 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 107115 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 123896 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 128218 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 125728 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

09:56 • 80949 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 108011 просмотра
публикации
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 2059 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 107317 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 154949 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 189644 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 197420 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 130030 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 138664 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 144077 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 143062 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 146756 просмотра
Актуальное
Правительства Румынии и Молдовы проведут совместное заседание

Правительства Румынии и Молдовы проведут совместное заседание

Киев • УНН

 • 6152 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В румынском городе Пятра-Нямц 23 марта состоится третье совместное заседание правительств Молдовы и Румынии, в ходе которого будет обсуждаться развитие двусторонних отношений, оценен прогресс в продвижении совместных проектов, а также представлены новые инициативы для дальнейшего сотрудничества, передает УНН со ссылкой на пресс-службу кабинета министров Румынии.

“Отношения между Молдовой и Румынией особые. Существуют определенные ожидания и постоянный интерес со стороны граждан обоих государств. Мы продолжим поддерживать развитие и модернизацию Молдовы, в том числе в европейском направлении”, - заявил глава румынского правительства Сорин Гриндяну.

На заседании будут рассмотрены нормативные и законодательные акты, касающиеся уже существующих совместных проектов. Речь идет о проекте по технической и финансовой помощи Румынии Кишиневу, проекты по взаимоподключению газопроводов и линий электропередач, а также инициативы в сфере образования и культуры.

Правительственную делегацию Молдовы возглавил премьер-министр страны Павел Филип. В ее состав войдут министры экономики, финансов, юстиции, внутренних дел, регионального развития и строительства, окружающей среды и культуры.

В повестке дня также обсуждение возможности инвестиций румынского бизнеса в Молдову и развитие двустороннего сотрудничества в IT-секторе, сферах финансов, юстиции и правопорядка.

Напомним, что это уже третье совместное заседание молдавского и румынского правительств. Предыдущие состоялись в марте 2012 года и в сентябре 2015-го.

Как сообщал УНН, президент Молдовы выступил против рекомендаций чиновникам не ездить в РФ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы