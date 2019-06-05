Уряд затвердив з доопрацюванням положення про електронні аукціони з продажу електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Уряд затвердив проект постанови 4,22 “Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та Порядку відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами” та проект протокольного рішення. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Пропозиція наступна – протягом наступного дня допрацювати… Одноденний термін з доопрацюванням 4,22, рішення ухвалене", - сказав Гройсман.
Доповідачем щодо проекту постанови виступав міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.
"Ми вводимо обмежені аукціони, де обмежуємо ціну "Енергоатому" в межах їхньої сьогоднішньої ціни. Але на цих аукціонах можуть прийняти участь тільки постачальники універсальних послуг, тобто тільки ті постачальники, що постачають електроенергію безпосередньо населенню. Запровадження електронних аукціонів дає можливість гарантувати, що для населення ціна не підніметься", - сказав Насалик.
З його слів, водночас з іншого боку міністерство довго обговорювало можливості, на якій площині проводити електронні аукціони.
"Ми навіть розглядали можливість включення оператора ринку, який формувався на базі енергоринку. Довга дискусія проводилась. Ми обрали єдиного поки що можливого представника, який торгує газом і має відповідні софти до реалізації і в тому числі двосторонніх договорів, і аукціонів з обмеженою ціною – Українську енергетичну біржу. Але ми виділяємо тільки 3 місяці для її роботи. Будь-яка інша біржа, яка може увійти в ринок України, маючи безпосередній програмний продукт, може пред’явити свої можливості щодо реалізації аукціонних можливостей", - додав він.
Нагадаємо, в Україні вдруге відбувся електронний аукціон з продажу нафтогазових родовищ.