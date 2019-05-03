В Україні вдруге відбувся електронний аукціон з продажу нафтогазових родовищ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Вчора, 2 травня, Державна служба геології та надр України провела аукціони з продажу семи спеціальних дозволів на користування надрами в електронній системі ProZorro.Продажі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.
Загальна вартість проданих лотів склала близько 92,3 млн від оголошеної вартості, це майже вдвічі більше — від 49 млн грн до 92,3 млн грн. Один із найдорожчих лотів був придбаний за 50 млн грн. Переможець аукціону АТ “Укргазвидобування” заплатив ціну в 4,5 раза більшу від стартової ціни спеціального дозволу на користування ділянкою.
Електронні торги стають вже звичним форматом для інвесторів, які готові вкладати в українські надра, зазначив Голова Держгеонадр Олег Кирилюк.
“Шість ділянок з покладами вуглеводнів із семи заявлених знайшли своїх інвесторів завдяки вдало підібраному транспарентному інструменту з продажу прав на користування надрами — системі Прозоро.Продажі. Якщо порівнювати з минулими аукціонами „з голосу“, то за останні 8 років держава отримала — 60 млн грн, а вже в поточному році за два нафтогазові аукціони он-лайн в держбюджет надійде — 233,3 млн грн”, - сказав Кирилюк.
Держгеонадра з початку 2019 року продали через електронну систему держзакупівель шістнадцять ділянок з різними видами корисних копалин майже на 380 млн грн.
Нагадаємо, 6 березня Державна служба геології та надр України провела перші онлайн-аукціони з продажу ліцензії на розвідку та видобування нафти й газу на майданчику “ProZorro.Продажі”.