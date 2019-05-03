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В Украине второй раз состоялся электронный аукцион по продаже нефтегазовых месторождений

В Украине второй раз состоялся электронный аукцион по продаже нефтегазовых месторождений

Киев  •  УНН

 • 9391 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Вчера, 2 мая, Государственная служба геологии и недр Украины провела аукционы по продаже семи специальных разрешений на пользование недрами в электронной системе ProZorro.Продажи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

Общая стоимость проданных лотов составила около 92,3 млн грн от объявленной стоимости, это почти вдвое больше - от 49 млн грн до 92,3 млн грн. Один из самых дорогих лотов был приобретен за 50 млн грн. Победитель аукциона АО "Укргаздобыча" заплатил цену в 4,5 раза большую стартовой цены специального разрешения на пользование участком.

Электронные торги становятся уже привычным форматом для инвесторов, которые готовы вкладывать в украинские недра, отметил Председатель Держгеонадр Олег Кирилюк.

"Шесть участков с залежами углеводородов из семи заявленных нашли своих инвесторов благодаря удачно подобранному транспарентному инструменту по продаже прав на пользование недрами - системе Прозоро.Продажи. Если сравнивать с прошлыми аукционами "с голоса", то за последние 8 лет государство получило - 60 млн грн, а уже в текущем году за два нефтегазовые аукционы онлайн в госбюджет поступит - 233,3 млн грн", - сказал Кирилюк.

Госгеонедра с начала 2019 продали через электронную систему госзакупок шестнадцать участков с различными видами полезных ископаемых почти на 380 млн грн.

Напомним, 6 марта Государственная служба геологии и недр Украины провела первые онлайн-аукционы по продаже лицензии на разведку и добычу нефти и газа на площадке "ProZorro.Продажи".

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