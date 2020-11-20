Уряд затвердив перелік пріоритетних для держави інвестиційних проектів

Повідомляється, що відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 18 листопада. До переліку увійшли 13 енергетичних проектів:

▪️ створення дата-центру на потужностях АЕС ДП "НАЕК "Енергоатом";

▪️ завершення будівництва Ташлицької ГАЕС;

▪️ друга черга реконструкції ГЕС;

▪️ будівництво третьої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох гідроагрегатів;

▪️ будівництво Каховської ГЕС-2;

▪️ будівництво Канівської ГАЕС;

▪️ встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ "Укргідроенерго";

▪️ "Слов’янська ТЕС ПАТ "Донбасенерго"; реконструкція енергоблоку ст. №6 з розділенням на енергоблоки №6б та №6а потужністю 330 МВт кожний";

▪️ будівництво енергоблоків №3, 4 Хмельницької АЕС;

▪️ нове будівництво ПС 330 кВ "Слобожанська" із заходами ПЛ 330 кВ, Харківська область;

▪️ нове будівництво ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС – ПС 750 кВ "Вінницька", Вінницька та Чернівецька області;

▪️ будівництво ПЛ 330 кВ Новоодеська - Арциз із заміною АТ-2 на ПС 330 кВ "Арциз";

▪️ нове будівництво двоколової ПЛ 330 кВ Курахівська ТЕС-Білицька, Донецька область.

"Ці проекти можуть бути реалізовані із залученням міжнародних інвесторів, за рахунок кредитних коштів, міжнародної технічної допомоги, на умовах державно-приватного партнерства. Це важливий сигнал для інвесторів і всіх органів державної влади та чіткий перелік пріоритетів для енергетичних компаній", - прокоментували у Міненерго.