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Уряд затвердив перелік пріоритетних для держави інвестиційних проектів

Уряд затвердив перелік пріоритетних для держави інвестиційних проектів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Кабінет Міністрів затвердив перелік пріоритетних для держави інвестиційних проектів на період до 2023 року, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міненерго.

Повідомляється, що відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 18 листопада. До переліку увійшли 13 енергетичних проектів:

▪️ створення дата-центру на потужностях АЕС ДП "НАЕК "Енергоатом";
▪️ завершення будівництва Ташлицької ГАЕС;
▪️ друга черга реконструкції ГЕС;
▪️ будівництво третьої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох гідроагрегатів;
▪️ будівництво Каховської ГЕС-2;
▪️ будівництво Канівської ГАЕС;
▪️ встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ "Укргідроенерго";
▪️ "Слов’янська ТЕС ПАТ "Донбасенерго"; реконструкція енергоблоку ст. №6 з розділенням на енергоблоки №6б та №6а потужністю 330 МВт кожний";
▪️ будівництво енергоблоків №3, 4 Хмельницької АЕС;
▪️ нове будівництво ПС 330 кВ "Слобожанська" із заходами ПЛ 330 кВ, Харківська область;
▪️ нове будівництво ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС – ПС 750 кВ "Вінницька", Вінницька та Чернівецька області;
▪️ будівництво ПЛ 330 кВ Новоодеська - Арциз із заміною АТ-2 на ПС 330 кВ "Арциз";
▪️ нове будівництво двоколової ПЛ 330 кВ Курахівська ТЕС-Білицька, Донецька область.

"Ці проекти можуть бути реалізовані із залученням міжнародних інвесторів, за рахунок кредитних коштів, міжнародної технічної допомоги, на умовах державно-приватного партнерства. Це важливий сигнал для інвесторів і всіх органів державної влади та чіткий перелік пріоритетів для енергетичних компаній", - прокоментували у Міненерго.

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