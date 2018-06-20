Уряд затвердив членів наглядової ради "Укрзалізниці"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Уряд схвалив рішення оновленого номінаційного комітету про призначення членів наглядової ради "Укрзалізниці". Про це на брифінгу повідомив міністр Кабінету міністрів, член Номінаційного комітету з питань відбору членів наглядових рад державних підприємств Олександр Саєнко, передає кореспондент УНН.
“Уряд схвалив перше рішення оновленого номінаційного комітету про призначення членів наглядової ради „Укрзалізниці“. До оновленої наглядової ради увійшли сім осіб”, — сказав Саєнко.
Як повідомляв УНН, 4 квітня Кабінет міністрів України перезапустив конкурс на обрання наглядової ради "Укрзалізниці". Тепер він відбуватиметься за новою процедурою.
Нагадаємо, 12 квітня відбулося перше засідання Номінаційного комітету, на якому було погоджено критерії та вимоги до відбору членів наглядових рад “Укрзалізниці” та “Укренерго”.