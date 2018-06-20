Правительство утвердило членов наблюдательного совета "Укрзализныци"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Правительство одобрило решение обновленного номинационного комитета о назначении членов наблюдательного совета "Укрзализныци". Об этом на брифинге сообщил министр Кабинета министров, член Номинационного комитета по вопросам отбора членов наблюдательных советов государственных предприятий Александр Саенко, передает корреспондент УНН.
"Правительство одобрило первое решение обновленного номинационного комитета о назначении членов наблюдательного совета "Укрзализныци". В обновленный наблюдательный совет вошли семь человек", - сказал Саенко.
Как сообщал УНН, 4 апреля Кабинет министров Украины перезапустил конкурс на избрание наблюдательного совета "Укрзализныци". Теперь он будет проходить по новой процедуре.
Напомним, 12 апреля состоялось первое заседание Номинационного комитета, на котором были согласованы критерии и требования к отбору членов наблюдательных советов "Укрзализныци" и "Укрэнерго".