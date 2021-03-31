Уряд встановив механізм індексації аліментів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу встановив механізм індексації аліментів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України, передає УНН.
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"Сьогодні на черговому засіданні Кабінет Міністрів України встановив механізм нарахування розміру аліментів, визначеного судом у разі їх стягнення державним, приватним виконавцем, зокрема, проведення індексації з наступного року після визначення розміру аліментів", - повідомили у пресслужбі.
Деталі
Крім того, за інформацією Мінсоцполітики, рішенням уряду уточнено окремі положення Порядку проведення індексації грошових доходів населення, якими передбачається врегулювати питання нарахування індексації:
– грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби;
– грошових доходів у разі їх підвищення не з 1 числа місяця, пропорційно часу, відпрацьованому до та після підвищення доходів.
Довідково
Відповідно до закону №831-IX, що вступив у дію у вересні 2020 року, в Україні проводитимуть індексацію розміру аліментів на щорічній основі. Індексація аліментів проводиться починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.