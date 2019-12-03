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Уряд виділив більше 700 мільйонів на візки та протези для людей з інвалідністю

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Уряд збирається повністю забезпечити технічними засобами реабілітації людей з інвалідністю, і виділив на це більше 700 мільйонів. Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, який відзначається 3 грудня, передає УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.

"Наша мета до кінця цього року — повністю покрити потреби людей з інвалідністю у тому, чого вони найбільше потребують без будь-якої пріоритизації та вибірковості. На ці цілі виділяємо додаткове фінансування. Ці гроші підуть на забезпечення візочками, протезами, ортезами – всім, що зробить життя людей з інвалідністю комфортнішим", — зазначив Олексій Гончарук.

Так, уряд вже виділив додаткових 82 млн грн на придбання технічних засобів реабілітації для людей з інвалідністю. Згодом на це додатково виділили ще майже 787 млн. На ці гроші виготовлять додатково близько 250 тисяч виробів для людей та дітей з інвалідністю.

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Повідомляється, що регіональні управління соціального захисту населення вже отримали гроші на ці потреби.

Глава уряду також зазначив, що вже з наступного тижня будь-яка людина зможе отримати безоплатну консультацію чи залишити звернення — за телефоном гарячої лінії 1539.

Зазначається, що наразі уряд працює над тим, щоб люди з інвалідністю могли отримувати соціальні послуги телефоном. Зокрема, йдеться про надання таких послуг Пенсійним фондом.

Нагадаємо, Рада ухвалила законопроект щодо організації дорожнього руху для осіб з інвалідністю.

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