Уряд виділив більше 700 мільйонів на візки та протези для людей з інвалідністю

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Уряд збирається повністю забезпечити технічними засобами реабілітації людей з інвалідністю, і виділив на це більше 700 мільйонів. Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, який відзначається 3 грудня, передає УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.