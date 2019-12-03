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Правительство выделило более 700 миллионов на тележки и протезы для людей с инвалидностью

Правительство выделило более 700 миллионов на тележки и протезы для людей с инвалидностью

Киев  •  УНН

 • 16660 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Правительство собирается полностью обеспечить техническими средствами реабилитации людей с инвалидностью, и выделил на это более 700 миллионов. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук по случаю Международного дня людей с инвалидностью, который отмечается 3 декабря, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

"Наша цель до конца этого года - полностью покрыть потребности людей с инвалидностью в том, чего они больше всего нуждаются без всякой приоритизации и избирательности. На эти цели выделяем дополнительное финансирование. Эти деньги пойдут на обеспечение колясками, протезами, ортезами - всем, что сделает жизнь людей с инвалидностью комфортной", - отметил Алексей Гончарук.

Так, правительство уже выделило дополнительных 82 млн грн на приобретение технических средств реабилитации для людей с инвалидностью. Впоследствии на это дополнительно выделили еще почти 787 млн. На эти деньги изготовят дополнительно около 250 тысяч изделий для людей и детей с инвалидностью.

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Сообщается, что региональные управления социальной защиты населения уже получили деньги на эти цели.

Глава правительства также отметил, что уже со следующей недели любой человек сможет получить бесплатную консультацию или оставить обращение - по телефону горячей линии 1539.

Отмечается, что сейчас правительство работает над тем, чтобы люди с инвалидностью могли получать социальные услуги по телефону. В частности, речь идет о предоставлении таких услуг Пенсионным фондом.

Напомним, Рада приняла законопроект по организации дорожного движения для лиц с инвалидностью.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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