Уряд створив Бюро економічної безпеки та дав йому статус "центрального органу виконавчої влади"

Цитата

“Пункт 4.1 про утворення Бюро економічної безпеки України не потребує обговорення, але потребує прийняття з доопрацюванням протягом одного дня”, — сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Деталі

Рішення було підтримано урядовцями одноголосно.

Згідно з проектом постанови, документ пропонує:



Утворити БЕБ як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України;



Внести відповідні зміни до схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади КМУ через відповідних членів КМУ, затвердженої постановою уряду від 10 вересня 2014 року № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”.



Доповнення

Верховна Рада у січні прийняла законопроект про створення Бюро економічної безпеки (БЕБ), яким ліквідовується податкова міліція та в СБУ забирають можливість займатися економічними злочинами.



Бюро економічної безпеки стане новим правоохоронним органом, яке забере на себе повноваження податкової міліції (ДФС) та деяких підрозділів СБУ, що займаються розкриттям економічних злочинів. Законопроектом визначаються завдання та повноваження БЕБ, контроль за його діяльністю, правовий статус, обов’язки та відповідальність працівників, основи його співпраці з державними органами.