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Уряд створив Бюро економічної безпеки та дав йому статус "центрального органу виконавчої влади"

Київ • УНН

 • 31126 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу підтримав проект постанови про утворення Бюро економічної безпеки України, передає кореспондент УНН.

Уряд створив Бюро економічної безпеки та дав йому статус "центрального органу виконавчої влади"

Цитата

“Пункт 4.1 про утворення Бюро економічної безпеки України не потребує обговорення, але потребує прийняття з доопрацюванням протягом одного дня”, — сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Деталі

Рішення було підтримано урядовцями одноголосно.

Згідно з проектом постанови, документ пропонує:

  • Утворити БЕБ як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України;
  • Внести відповідні зміни до схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади КМУ через відповідних членів КМУ, затвердженої постановою уряду від 10 вересня 2014 року № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”.

Доповнення

Верховна Рада у січні прийняла законопроект про створення Бюро економічної безпеки (БЕБ), яким ліквідовується податкова міліція та в СБУ забирають можливість займатися економічними злочинами.

Бюро економічної безпеки стане новим правоохоронним органом, яке забере на себе повноваження податкової міліції (ДФС) та деяких підрозділів СБУ, що займаються розкриттям економічних злочинів. Законопроектом визначаються завдання та повноваження БЕБ, контроль за його діяльністю, правовий статус, обов’язки та відповідальність працівників, основи його співпраці з державними органами.

  • гранична чисельність працівників Бюро може бути 4 тисяч осіб;
  • посадовий оклад працівників, які мають спеціальне звання, не може бути менше ніж 20 прожиткових мінімумів. БЕБ розпочне свою роботу коли матиме 30% свого укомплектування;
  • Бюро економічної безпеки України утворюється Президентом України відповідно до цього закону;
  • координувати його роботу буде уряд.
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