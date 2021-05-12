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Правительство создало Бюро экономической безопасности и дал ему статус "центрального органа исполнительной власти"

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду поддержал проект постановления о создании Бюро экономической безопасности Украины, передает корреспондент УНН.

Правительство создало Бюро экономической безопасности и дал ему статус "центрального органа исполнительной власти"

Цитата

“Пункт 4.1 об образовании Бюро экономической безопасности Украины не требует обсуждения, но требует принятия с доработкой в течение одного дня”, — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Детали

Решение было поддержано членами правительства единогласно.

Согласно проекту постановления, документ предлагает:

  • Создать БЭБ как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины;
  • Внести соответствующие изменения в схемы направления и координации деятельности центральных органов исполнительной власти КМУ через соответствующих членов КМУ, утвержденной постановлением правительства от 10 сентября 2014 года № 442 “Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти”.

Дополнение

Верховная Рада в январе приняла законопроект о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ), которым ликвидируется налоговая милиция и у СБУ забирают возможность заниматься экономическими преступлениями.

Бюро экономической безопасности станет новым правоохранительным органом, который заберет на себя полномочия налоговой милиции (ГФС) и некоторых подразделений СБУ, занимающиеся раскрытием экономических преступлений. Законопроектом определяются задачи и полномочия БЭБ, контроль за его деятельностью, правовой статус, обязанности и ответственность работников, основы его сотрудничества с государственными органами.

  • предельная численность работников Бюро может быть 4 тысячи человек;
  • должностной оклад работников, имеющих специальное звание, не может быть менее 20 прожиточных минимумов. БЭБ начнет свою работу когда будет иметь 30% своего укомплектования;
  • Бюро экономической безопасности Украины образуется Президентом Украины в соответствии с этим законом;
  • координировать его работу будет правительство.
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