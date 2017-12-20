Уряд схвалив законопроект про когенерацію

Зазначимо, прийняття закону дозволить зменшити споживання енергоресурсів за рахунок заміни теплогенеруючих об’єктів на високоефективні комбіновані установки з виробництва електричної та теплової енергії.

Також додамо, що рішення було прийнято одноголосно.

Як повідомляв УНН, Україна завдяки альтернативним джерелам енергії заощадила 7,2 млрд куб. м газу.