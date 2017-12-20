Уряд схвалив законопроект про когенерацію
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив внесення змін до Закону України “Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу”, щодо розвитку високоефективної когенерації. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Уряду 20 грудня, передає кореспондент УНН.
Зазначимо, прийняття закону дозволить зменшити споживання енергоресурсів за рахунок заміни теплогенеруючих об’єктів на високоефективні комбіновані установки з виробництва електричної та теплової енергії.
Також додамо, що рішення було прийнято одноголосно.
Як повідомляв УНН, Україна завдяки альтернативним джерелам енергії заощадила 7,2 млрд куб. м газу.