Правительство одобрило законопроект о когенерации

Отметим, принятие закона позволит уменьшить потребление энергоресурсов за счет замены теплогенерирующих объектов на высокоэффективные комбинированные установки по производству электрической и тепловой энергии.

Также добавим, что решение было принято единогласно.

Как сообщал УНН, Украина благодаря альтернативным источникам энергии сэкономила 7,2 млрд куб. м газа.