Правительство одобрило законопроект о когенерации
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил внесение изменений в Закон Украины "О комбинированном производстве тепловой и электрической энергии (когенерации) и использовании сбросного энергопотенциала", по развитию высокоэффективной когенерации. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 20 декабря, передает корреспондент УНН.
Отметим, принятие закона позволит уменьшить потребление энергоресурсов за счет замены теплогенерирующих объектов на высокоэффективные комбинированные установки по производству электрической и тепловой энергии.
Также добавим, что решение было принято единогласно.
Как сообщал УНН, Украина благодаря альтернативным источникам энергии сэкономила 7,2 млрд куб. м газа.