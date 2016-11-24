Уряд РФ обговорить законопроект про використання підземних вод в анексованому Криму

Так званим, “законопроектом” пропонується встановити можливість видобутку підземних вод учасниками вільної економічної зони на територіях (анексованої) Республіки Крим та міста Севастополя для питного і господарсько-побутового водопостачання або технологічного забезпечення водою промислових об’єктів або об’єктів сільськогосподарського призначення, а також розвідки та видобутку мінеральних підземних вод, лікувальних грязей та інших природних лікувальних ресурсів, використовуваних для лікування і профілактики захворювань, і організації відпочинку відповідно до законодавства про природні лікувальні ресурси, лікувально-оздоровчих місцевостях і курортах,“ — йдеться в повідомленні.

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Так зазначається, що в уряді Росії вважають, що прийняття законопроекту дозволить забезпечити соціально-економічний розвиток анексованого Криму.