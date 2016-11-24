Правительство РФ обсудит законопроект об использовании подземных вод в аннексированном Крыму

Так называемым, "законопроектом" предлагается установить возможность добычи подземных вод участниками свободной экономической зоны на территориях (аннексированной) Республики Крым и города Севастополя для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой промышленных объектов или объектов сельскохозяйственного назначения, а также разведки и добычи минеральных подземных вод, лечебных грязей и других природных лечебных ресурсов, используемых для лечения и профилактики заболеваний и организации отдыха в соответствии с законодательством о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах ", - говорится в сообщении.

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Так отмечается, что в правительстве России считают, что принятие законопроекта позволит обеспечить социально-экономическое развитие аннексированного Крыма.