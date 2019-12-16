Уряд просить внести до порядку денного у грудні низку законопроектів

"Ми в цілому підтримуємо порядок денний, але є декілька прохань. Щодо законопроекту №2494 про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Він стосується забезпеченням соціальним захистом одиноких осіб, які досягли 80 річного віку, та підвищення соціальних гарантій для дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування – 43 тисячі таких дітей по всій Україні. Бюджетом 2020 вже передбачено з січня виплати таким дітям і особам. І нам дуже важливо, щоб такий законопроект був перенесений з січня на грудень, щоб він був винесений до зали та проголосований", - зазначила Шуляк.

Окрім того, уряд просить внести до порядку денного законопроект №2234 щодо відповідальності за відповідальність щодо ціноутворення автомобільних доріг. Також законопроекти №1182-1 про внутрішній водний транспорт, №2424 щодо удосконалення механізму справляння державних зборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України.

Також Кабмін просить розглянути законопроекти №2240 щодо врегулювання питання щодо видобутку бурштину та №2285 про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Нагадаємо, парламентарі на цьому пленарному тижні планують розглянути три законопроекти, які ветував Президент України Володимир Зеленський, зокрема, про Виборчий кодекс.