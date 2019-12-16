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Правительство просит внести в повестку дня в декабре ряд законопроектов

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Кабинет министров Украины просит внести на рассмотрение в Верховную Раду в декабре ряд законопроектов, в частности, по обеспечению социальной защитой одиноких лиц, ценообразованию в строительстве автомобильных дорог и добыче янтаря. Об этом во время Согласительного совета сообщила представитель Кабмина в правительстве Елена Шуляк, передает корреспондент УНН.

"Мы в целом поддерживаем повестку дня, но есть несколько просьб. Относительно законопроекта №2494 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины. Он касается обеспечения социальной защитой одиноких лиц, достигших 80 летнего возраста, и повышения социальных гарантий для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 43 тысячи таких детей по всей Украине. Бюджетом 2020 уже предусмотрены с января выплаты таким детям и лицам. И нам очень важно, чтобы такой законопроект был перенесен с января на декабрь, чтобы он был вынесен в залы и проголосован", - отметила Шуляк.

Кроме того, правительство просит внести в повестку дня законопроект №2234 об ответственности за ответственность по ценообразованию автомобильных дорог. Также законопроекты №1182-1 о внутреннем водном транспорте, №2424 относительно усовершенствования механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибываемого в аэропорт Украины.

Также Кабмин просит рассмотреть законопроекты №2240 относительно урегулирования вопроса по добыче янтаря и №2285 о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Напомним, парламентарии на этой пленарной неделе планируют рассмотреть три законопроекта, которые ветировал Президент Украины Владимир Зеленский, в частности, об Избирательном кодексе.

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