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Уряд повинен дати можливість пролікувати хворих на гепатит С вже закупленими за держкошти препаратами - лікар

Київ • УНН

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В Інституті ім. Громашевського стурбовані спробами КМУ забезпечити монопольне становище американського препарату від гепатиту С.

Уряд повинен дати можливість пролікувати хворих на гепатит С вже закупленими за держкошти препаратами - лікар

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Ліки від гепатиту С, реєстрацію яких в Україні сьогодні можуть скасувати на вимогу американської компанії “Гілеад”, вже закуплені українськими медзакладами за державні кошти. Вони знаходяться на складах. А тому, Уряд повинен дати можливість їх використати, бо на ці препарати очікують пацієнти. Про це у коментарі УНН зазначив лікар Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України Сергій Федорченко.

Коментуючи наміри Уряду позбавити реєстрації препарати проти гепатиту С, як того вимагає американський виробник ліків “Гілеад”, лікар зауважив, що не можна допускати монополії однієї компанії на українському ринку.

“Я побоююся цього, і таку інформацію я сприймаю тривожно — що ця компанія ("Гілеад“, — ред.) буде домінувати, що знайдуться політики і в МОЗ, і в Кабміні які лобіюватимуть інтереси цієї компанії.

Інші виробники, зокрема AbbVie чи інші, вони виробляють лікарські препарати за ефективністю такі ж як препарати фірми "Гілеад“. Особливості інших компаній виробників — це спеціальні групи пацієнтів — пацієнти, які перебувають на гемодіалізі і так далі. Тому на мій погляд, всім компаніям повинні бути надані однакові умови конкуренції на державних закупівлях і під час продажу цих препаратів у звичайній аптечній мережі”, — сказав він.

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За словами лікаря, навіть якщо “Гілеад” пропонує України ціни на свої ліки менші, аніж в Європі, позбавляти інших виробників здорової конкуренції на українському ринку — вкрай неправильно.

“Інші компанії виробляють препарати, які конкурентні з препаратами компанії „Гілеаду“. І вони повинні конкурувати на рівні, і лобіювання інтересів компанії тільки "Гілеарду“ — абсолютно не обґрунтоване”, — додав він.

У разі, якщо реєстрація генериків проти гепатиту С буде скасована, то пацієнти, що очкують на лікування, можуть залишитися без ліків.

“На сьогоднішній день, ці препарати уже у нас на складі (реєстрацію яких можуть скасувати, — ред.), тому що вони були закуплені у 2016 році і ми розраховуємо, що нам дадуть можливість на ту кількість ліків яка є у нас на складі вилікувати хворих із хронічним гепатитом С. тому що вони вже очікують лікування”, — сказав він.

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За словами С.Федорченка, якщо говорити про майбутні тендери із закупівлі ліків проти гепатиту, то допусками монополі когось одного все одно не можна, адже одним хворим краще підходять одні препарати, а другим — інші.

“Вони мають конкурувати за пацієнта. Не має бути одна компанія домінуюча, тому що от наприклад одні препарати, наприклад „Гілеат“, краще підходять одній групі пацієнтів, там наприклад препарати компанії AbbVie краще підходять для пацієнтів з порушенням функцій нирок і так далі. Є дуже багато тонкощів, які знають лише фахівці”, — додав він.

Нагадаємо, в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун може позбавити українських пацієнтів доступних ліків від гепатиту С.

Про це свідчить відповідне розпорядження КМУ, яким останню уповноважено на підписання Мирової угоди між Україною та американської компанією “Гілеад”.

Із тексту проекту мирової Угоди, що є у розпорядженні УНН, випливає те, що Україна на вимогу американської компанії “Гілеад” (виробника ліків проти гепатиту С — ред.) має намір скасувати реєстрацію ліків від гепатиту С інших виробників, які сьогодні продаються на території нашої держави.

При цьому, вартість цих ліків є нижчою, за вартість тих, які пропонує “Гілеад”.

Свою вимогу до України американська компанія пояснює тим, що була першою, хто зареєстрував в Україні ліки від гепати С на основі діючої речовини — Софосбувір, а тому, начебто, має право їх ексклюзивного продажу на території нашої країни протягом 5 років.

Разом з тим, американський “ГІЛЕАД” не зміг довести цього у суді, коли вимагав від МОЗ скасування реєстрації іншого препарату. Наразі розгляд цієї справи триває вже в апеляційній інстанції.

Таким чином МОЗ виграло першу судову інстанцію проти “Гілеад”, однак, згодом все одно вирішило пристати на умови американців та погодилося скасувати реєстрацію більш дешевих ліків від гепатиту С, які наразі доступні українцям.

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