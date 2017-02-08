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Правительство должно дать возможность пролечить больных гепатитом С уже закупленными за госсредства препаратами - врач

Киев • УНН

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В Институте им. Громашевского обеспокоены попытками КМУ обеспечить монопольное положение американского препарата от гепатита С.

Правительство должно дать возможность пролечить больных гепатитом С уже закупленными за госсредства препаратами - врач

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Лекарства от гепатита С, регистрацию которых в Украине сегодня могут отменить по требованию американской компании "Гилеад", уже закуплены украинским медучреждениями за государственные средства. Они находятся на складах. Поэтому, Правительство должно дать возможность их использовать, потому что эти препараты ждут пациенты. Об этом в комментарии УНН сказал врач Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского НАМН Украины Сергей Федорченко.

Комментируя намерения правительства лишить регистрации препараты против гепатита С, как того требует американский производитель лекарств "Гилеад", врач заметил, что нельзя допускать монополии одной компании на украинском рынке.

"Я боюсь этого, и такую ​​информацию я воспринимаю тревожно - что компания ("Гилеад", - ред.) будет доминировать, что найдутся политики и в Минздраве, и в Кабмине которые будут лоббировать интересы этой компании.

Другие производители, в частности AbbVie, они производят лекарственные препараты по эффективности такие же как препараты фирмы "Гилеад". Особенности других компаний производителей - это специальные группы пациентов - пациенты, которые находятся на гемодиализе и так далее. Поэтому на мой взгляд, всем компаниям должны быть предоставлены равные условия конкуренции на государственных закупках и при продаже этих препаратов в обычной аптечной сети", - сказал он.

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По словам врача, даже если "Гилеад" предлагает Украине цены на свои лекарства меньше, чем в Европе, лишать других производителей здоровой конкуренции на украинском рынке - крайне неправильно.

"Другие компании производят препараты, конкурентные с препаратами компании "Гилеад". И они должны конкурировать на равных, и лоббирование интересов компании только "Гилеад" - абсолютно не обосновано", - добавил он.

В случае, если регистрация генериков против гепатита С будет отменена, то пациенты, ожидающие на лечение, могут остаться без лекарств.

"На сегодняшний день, эти препараты уже у нас на складе (регистрацию которых могут отменить, - ред.), потому что они были закуплены в 2016 году и мы рассчитываем, что нам дадут возможность на то количество лекарств которое у нас на складе вылечить больных с хроническим гепатитом С. Потому что они уже ждут лечения", - сказал он.

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По словам С.Федорченко, если говорить о предстоящих тендерах по закупке лекарств против гепатита, то допускать монополю кого-то одного все равно нельзя, ведь одним больным лучше подходят одни препараты, а другим - другие.

"Они должны конкурировать за пациента. Не должна одна компания доминировать, так как вот например одни препараты, например "Гилеад", лучше подходят одной группе пациентов, там например препараты компании AbbVie лучше подходят для пациентов с нарушением функции почек и так далее. Есть очень много тонкостей, которые знают только специалисты", - добавил он.

Напомним, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун может лишить украинских пациентов доступных лекарств от гепатита С.

Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение КМУ, согласно которому последняя уполномочена на подписание Мирового соглашения между Украиной и американской компанией "Гилеад".

Из текста проекта Мирового соглашения, которым располагает УНН, следует то, что Украина по требованию американской компании "Гилеад" (производителя лекарств против гепатита С - ред.) намерена отменить регистрацию лекарств от гепатита С других производителей, которые сегодня продаются на территории нашего государства.

При этом, стоимость этих лекарств ниже, стоимости тех, которые предлагает "Гилеад".

Свое требование к Украине американская компания объясняет тем, что была первой, кто зарегистрировал в Украине лекарства от гепатите С на основе действующего вещества - софосбувир, а потому якобы имеет право на их эксклюзивные продажи на территории нашей страны в течение 5 лет.

Вместе с тем, американский "Гилеад" не смог доказать этого в суде, когда требовал от Минздрава отмены регистрации другого препарата. Сейчас рассмотрение этого дела продолжается уже в апелляционной инстанции.

Таким образом Минздрав выиграл первую судебную инстанцию ​​против "Гилеад", однако, впоследствии все равно решил принять условия американцев и согласился отменить регистрацию более дешевых лекарств от гепатита С, которые сейчас доступны украинцам.

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