Уряд посилив соцзахист українських заробітчан

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Кабінет міністрів України схвалив постанову, яка посилює соціальний та правовий захист громадян України, які працевлаштовуються за кордоном. Відповідне рішення уряду ухвалив на своєму засіданні 28 лютого, передає УНН з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Зокрема, Кабмін прийняв постанову “Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном”, яка передбачає посилення соціального та правового захисту громадян України, які працевлаштовуються за кордоном, та відповідальності ліцензіатів за порушення вимог Ліцензійних умов.

Документ конкретизує інформацію про умови праці, які роботодавці мають обов’язково зазначити в трудовому договорі (контракті), а саме відомості про:

  • умови праці (в тому числі щодо забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці);
  • оплату праці (в тому числі щодо розміру гарантованої заробітної плати);
  • відрахування із заробітної плати;
  • тривалість робочого часу і часу відпочинку;
  • строк дії трудового договору (контракту) та умови його розірвання.

“Найбільш значущою новацією є передбачення таких вимог до умов праці, як надання медичної допомоги, соціальне страхування, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю внаслідок нещасного випадку на виробництві або тимчасової непрацездатності та умов репатріації трудового мігранта”, — сказано у повідомленні.

Також зазначається, що до укладення договору (контракту) про надання послуг із посередництва у працевлаштуванні за кордоном клієнт ліцензіата отримує безоплатно достовірну інформацію про умови праці та умови проживання у державі працевлаштування. Лише після цього ліцензіат укладатиме з клієнтом письмовий договір.

“Таким чином, забезпечується підвищення відповідальності посередника за надану інформацію та посилення захисту трудового мігранта від дій недобросовісних посередників”, — наголосили у Мінсоцполітики.

Ліцензіат зможе вести діяльність лише у нежитловому приміщенні, що належить суб’єкту господарювання на праві власності або користування.

Постановою визначено також кадрові вимоги до провадження ліцензіатом господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Нагадаємо, трудова міграція з України залишатиметься високою ще 2-3 роки.

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