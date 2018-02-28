Правительство усилило соцзащиту украинских заробитчан
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил постановление, усиливающее социальную и правовую защиту граждан Украины, которые трудоустраиваются за рубежом. Соответствующее решение правительство приняло на своем заседании 28 февраля, передает УНН со ссылкой на Министерство социальной политики.
В частности, Кабмин принял постановление “О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за границей”, котороя предусматривает усиление социальной и правовой защиты граждан Украины, которые трудоустраиваются за рубежом, и ответственности лицензиатов за нарушение требований Лицензионных условий.
Документ конкретизирует информацию об условиях труда, которую работодатели должны обязательно указать в трудовом договоре (контракте), а именно сведения о:
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- условиях труда (в том числе по обеспечению надлежащих, безопасных и здоровых условий труда);
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- оплату труда (в том числе по размеру гарантированной заработной платы);
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- отчисления из заработной платы;
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- продолжительность рабочего времени и времени отдыха;
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- срок действия трудового договора (контракта) и условия его расторжения.
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“Наиболее значимым новшеством является предусмотрение таких требований к условиям труда, как предоставление медицинской помощи, социальное страхование, возмещение вреда здоровью в результате несчастного случая на производстве или временной нетрудоспособности и условий репатриации трудового мигранта”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что до заключения договора (контракта) о предоставлении услуг по посредничеству в трудоустройстве за рубежом клиент лицензиата бесплатно получает достоверную информацию об условиях труда и условиях проживания в государстве трудоустройства. Только после этого лицензиат может заключать с клиентом письменный договор.
“Таким образом, обеспечивается повышение ответственности посредника за предоставленную информацию и усиление защиты трудового мигранта от действий недобросовестных посредников”, — отметили в Минсоцполитики.
Лицензиат сможет вести деятельность только в нежилом помещении, принадлежащем субъекту хозяйствования на праве собственности или пользования.
Постановлением определены также кадровые требования к осуществлению лицензиатом хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом.
Напомним, трудовая миграция из Украины будет оставаться высокой еще 2-3 года.