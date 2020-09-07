Уряд погодив механізм доплат медикам з вересня

“Була прийнята постанова Кабінету міністрів, яка врегульовує саме механізм доплат через Національну службу здоров’я до заробітних плат, які починаються з вересня місяця. Тобто ті кошти, які будуть виділені й погоджені з 5,9 млрд, вірніше 5 млрд 995 млн грн, які були виділені Кабінетом міністрів, погоджені з відповідними бюджетним комітетом, треба було прийняти рішення щодо погодження порядку реалізації коштів, у який саме спосіб наші лікарі отримають цю доплату, і сьогодні на засіданні уряду було прийнято це рішення”, — розповів Степанов.

За його словами, відразу після публікації цього рішення українські лікарні зможуть терміново укласти угоди і до кінця вересня почати отримувати ці кошти.

Нагадаємо, з 1 вересня медичним працівникам підвищать заробітні плати, наразі це лише перший крок.



Як повідомлялося, уряд схвалив збільшення зарплат для медиків із 1 вересня.



