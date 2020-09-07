Уряд погодив механізм доплат медикам з вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо погодження порядку реалізації доплат медикам, які надають допомогу хворим COVID-19, та іншим працівникам, які забезпечують життєдіяльність населення. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Була прийнята постанова Кабінету міністрів, яка врегульовує саме механізм доплат через Національну службу здоров’я до заробітних плат, які починаються з вересня місяця. Тобто ті кошти, які будуть виділені й погоджені з 5,9 млрд, вірніше 5 млрд 995 млн грн, які були виділені Кабінетом міністрів, погоджені з відповідними бюджетним комітетом, треба було прийняти рішення щодо погодження порядку реалізації коштів, у який саме спосіб наші лікарі отримають цю доплату, і сьогодні на засіданні уряду було прийнято це рішення”, — розповів Степанов.
За його словами, відразу після публікації цього рішення українські лікарні зможуть терміново укласти угоди і до кінця вересня почати отримувати ці кошти.
Нагадаємо, з 1 вересня медичним працівникам підвищать заробітні плати, наразі це лише перший крок.
Як повідомлялося, уряд схвалив збільшення зарплат для медиків із 1 вересня.