Підвищення зарплат медикам: бюджетний комітет погодив виділення коштів

“Щойно закінчилося засідання бюджетного комітету. На цьому засіданні було погоджено виділення коштів на підвищення заробітної плати нашим медичним працівникам, починаючи з 1 вересня... Починаючи з 1 вересня цього року і до кінця року. Це перший крок, всі формальності у нас відрегульовані. Перший крок — це встановлення цих доплат. У майбутньому... для того, щоб ми побудували реальну медицину, щоб ми були впевнені, що нам завжди нададуть медичну допомогу, лікарі, медичні сестри, молодший медичний персонал повинні отримувати справедливу заробітну плату”, — зазначив він.

Окрім того, за його словами, важливо підняти заробітні плати медикам, щоб вони не виїжджали за кордон.

“Чому це ще важливо, тому що в нас кількість людей, які виїжджають за кордон, медичних спеціальностей кожного року збільшується. Я хочу нагадати, що у нас велика кількість лікарів є пенсійного віку, а молодь не готова погоджуватися з тими неприпустимими заробітними платами, які у нас були 29 років”, — додав він.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вважає, що нинішній рівень зарплат медиків є недостатнім, а гідна заробітна плата лікаря в Україні повинна складати не менше 20-25 тисяч гривень.