Підвищення зарплат медикам: бюджетний комітет погодив виділення коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. З 1 вересня медичним працівникам підвищать заробітні плати, наразі це лише перший крок. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Щойно закінчилося засідання бюджетного комітету. На цьому засіданні було погоджено виділення коштів на підвищення заробітної плати нашим медичним працівникам, починаючи з 1 вересня... Починаючи з 1 вересня цього року і до кінця року. Це перший крок, всі формальності у нас відрегульовані. Перший крок — це встановлення цих доплат. У майбутньому... для того, щоб ми побудували реальну медицину, щоб ми були впевнені, що нам завжди нададуть медичну допомогу, лікарі, медичні сестри, молодший медичний персонал повинні отримувати справедливу заробітну плату”, — зазначив він.
Окрім того, за його словами, важливо підняти заробітні плати медикам, щоб вони не виїжджали за кордон.
“Чому це ще важливо, тому що в нас кількість людей, які виїжджають за кордон, медичних спеціальностей кожного року збільшується. Я хочу нагадати, що у нас велика кількість лікарів є пенсійного віку, а молодь не готова погоджуватися з тими неприпустимими заробітними платами, які у нас були 29 років”, — додав він.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вважає, що нинішній рівень зарплат медиків є недостатнім, а гідна заробітна плата лікаря в Україні повинна складати не менше 20-25 тисяч гривень.