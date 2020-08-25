Повышение зарплат медикам: бюджетный комитет согласовал выделение средств

"Только что закончилось заседание бюджетного комитета. На этом заседании было согласовано выделение средств на повышение заработной платы нашим медицинским работникам, начиная с 1 сентября... Начиная с 1 сентября этого года и до конца года. Это первый шаг, все формальности у нас отрегулированы. Первый шаг - это установление этих доплат. В будущем... для того, чтобы мы построили реальную медицину, чтобы мы были уверены, что нам всегда окажут медицинскую помощь, врачи, медицинские сестры, младший медицинский персонал должны получать справедливую заработную плату", - отметил он.

Кроме того, по его словам, важно поднять заработные платы медикам, чтобы они не уезжали за границу.

"Почему это еще важно, потому что у нас количество людей, выезжающих за границу, медицинских специальностей ежегодно увеличивается. Я хочу напомнить, что у нас большое количество врачей есть пенсионного возраста, а молодежь не готова соглашаться с теми недопустимыми зарплатами, которые у нас были 29 лет", - добавил он.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что нынешний уровень зарплат медиков недостаточен, а достойная заработная плата врача в Украине должна составлять не менее 20-25 тысяч гривен.