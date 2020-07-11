Степанов: зарплата лікаря повинна стартувати від 20-25 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вважає, що нинішній рівень зарплат медиків є недостатнім, а гідна заробітна плата лікаря в Україні повинна складати не менше 20-25 тисяч гривень. Про це він заявив в ефірі політичного ток-шоу “Голос народу”, передає УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.
“Я вважаю, що мінімальна заробітна плата лікаря повинна стартувати від 20-25 тисяч гривень, якщо ми хочемо мати професійних лікарів з гідними умовами праці, від яких ми будемо вимагати якісно нас лікувати”, — сказав він.
Міністр зазначив, що з 1 вересня поточного року передбачено збільшення заробітної плати лікарям на близько 3,5 тисяч гривень.
“Я вважаю, що цього недостатньо. Я завжди вважав, що лікар, чи медична сестра, чи водій швидкої не можуть отримувати зарплату таку, яку вони отримують сьогодні. Це неприпустимо. Але ми зробили перший крок”, — зазначив Степанов.
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Наступного року, за його словами, підвищення зарплати медичним працівникам буде закладено в тариф.
Нагадаємо, що з 1 липня МОЗ дофінансує і ліквідує дефіцит у медичних закладах, які внаслідок прорахунків старого керівництва отримають менше коштів, ніж у 2019 році. Також міністерство підвищить зарплати медикам з 1 вересня.